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Іnstagram і Facebook зможуть обмінюватися даними про місцезнаходження користувачів

8 жовтня, 2018 - 16:06
Фото infobae.com

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, що дозволить додатку обмінюватися даними з Facebook про місцезнаходження користувачів.

Про це повідомляє The Verge.

"Instagram тестує функцію, яка дає змогу поділитися вашими даними про місцезнаходження з Facebook, навіть якщо ви не використовуєте додаток", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, функція, яку хочуть ввести у соцмережу найближчими тижнями, дозволяє продуктам Facebook "створювати і використовувати історію точних місць розташування, яка "допомагає досліджувати те, що навколо вас, отримувати більш релевантну рекламу і допомагає поліпшити Facebook".

При активації служба збиратиме дані про місцезнаходження, навіть якщо користувач закриє додаток. Водночас повідомляється, що дана функція офіційно не інтегрована і може бути тимчасовою.

Джерело: День

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