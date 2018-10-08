Меру Черкас оголосили нову підозру, що передбачає до 8 років тюрми

Черкаському міському голові Анатолію Бондаренку оголосили підозру у зловживанні владою. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

За даними слідства, міський голова Черкас у липні 2017 року відкликав апеляційну скаргу проти приватного забудовника.

Підприємство не виконало умови договору оренди, через що Черкаська міська рада хотіла у суді стягнути з фірми заборгованість.

Однак на підставі листа Бондаренка суд залишив без розгляду скаргу міськради.

У прокуратурі стверджують, що дії мера спричинили тяжкі наслідки "у вигляді недоотриманих доходів загальним фондом бюджету міста Черкаси в розмірі більш як 447 тис грн".

Нову підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу Бондаренку оголосили у понеділок, 8 жовтня.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що 4 жовтня меру Черкас повідомили про підозру в створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради.