Microsoft зупинила оновлення Windows 10

Компанія Microsoft оголосила про припинення оновлення операційної системи Windows 10 через скарги користувачів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Чергова версія оновлення системи під номером 1809 в якій анонсувалося підвищення стабільності і безпеки системи, вийшла 2 жовтня.

Оновлення поки не встановлювалося автоматично, користувачі могли самі завантажити і встановити пакет поліпшень вручну.

Після виходу апдейта компанія отримала безліч скарг на некоректну роботу оновленої системи.

Деякі з них стосувалися проблем з доступом до інтернету в низці програм, інші виявили несумісність драйверів, що позначилося на продуктивності Windows 10. Але найсерйознішою помилкою стало зникнення особистих файлів користувачів з папки “Мої документи”.

Так, один з користувачів поскаржився на форумі сайту Microsoft, що після встановлення жовтневого оновлення Windows 10, система видалила всі його особисті файли за останні 23 роки загальним обсягом 220 гігабайт. Відкат до попередньої версії Windows 10, так само як і використання різних програм відновлення даних не допомогли вирішенню проблеми.

Ймовірно, причиною неполадок стала некоректна робота сховища OneDrive в оновленні.

Компанія заявила, що почала розслідування, до закінчення якого жовтневе оновлення поширюватися не буде.

Попереднє, квітневе оновлення операційної системи Windows 10 також супроводжувалося повідомленнями про численні баги, які інженери Microsoft усували протягом цілого місяця.