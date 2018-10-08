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МЗС: Український дипломат повернувся в Україну, а угорський поїхав додому

8 жовтня, 2018 - 12:43

Український дипломат, якого вислали з консульства у Будапешті, повернувся в Україну, а угорський поїхав додому. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца в коментарі УНН.

"Український дипломат вчасно покинув територію Угорщини, він вже в Україні. Угорський консул виїхав 6 жовтня і повернувся на батьківщину. Про призначення дипломатів на їхню заміну поки що рано говорити", - сказала речниця.

За її словами, подальші переговори з Будапештом поки зарано коментувати.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар раніше заявив, що відсутність погодження Києвом кандидатури нового посла Угорщини в Україні може бути сигналом про її неприйнятність.

Нагадаємо, 4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він має залишити територію держави протягом 72 годин.

Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".

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