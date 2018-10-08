На дорогах України вже встановлено 25 приладів TruCam, - поліція

Наразі на дорогах України вже встановлено 25 приладів TruCam для фото- і відеофіксації порушень швидкісного режиму. Нова система контролю почала працювати з 8 жовтня.

Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає rubryka.com.

«Наразі у поліції є 25 приладів TruCam, але найближчим часом кількість фіксаторів швидкості буде збільшуватися, і поліція розширюватиме мережу цих приладів на дорогах України», – розповів він.

Білошицький підкреслив, що перед тим, як пускати пристрої у роботу, експерти проводять перевірку приборів.

«Перед тим, як пускати пристрої у роботу, експерти проводять перевірку, відкалібрують їхню роботу та підтверджують належний стан приборів», – сказав він.