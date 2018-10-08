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На дорогах України вже встановлено 25 приладів TruCam, - поліція

8 жовтня, 2018 - 17:52
Фото kurs.if.ua

Наразі на дорогах України вже встановлено 25 приладів TruCam для фото- і відеофіксації порушень швидкісного режиму. Нова система контролю почала працювати з 8 жовтня.

Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає rubryka.com.

«Наразі у поліції є 25 приладів TruCam, але найближчим часом кількість фіксаторів швидкості буде збільшуватися, і поліція розширюватиме мережу цих приладів на дорогах України», – розповів він.

Білошицький підкреслив, що перед тим, як пускати пристрої у роботу, експерти проводять перевірку приборів.

«Перед тим, як пускати пристрої у роботу, експерти проводять перевірку, відкалібрують їхню роботу та підтверджують належний стан приборів», – сказав він.

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