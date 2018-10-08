Напад на Михайлика: Суд залишив під вартою одного з підозрюваних у замаху

Апеляційний суд Одеської області залишив у силі ухвалу Приморського райсуду Одеси, що санкціонував арешт терміном на 60 діб підсудного Торніке Герасіна - одного з трьох підозрюваних у замаху на життя активіста облорганізації "Сила людей" Олега Михайлика.

Таке рішення ухвалив 8 жовтня Апеляційний суд Одеської області, повідомляє Укрінформ.

"Заслухавши доводи сторін звинувачення та захисту, колегія суддів ухвалила - залишити в силі ухвалу суду першої інстанції стосовно підсудного Герасіна, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб", - озвучив рішення головуючий суддя Олександр Потанін.

Варто зазначити, що адвокати підсудного Володимир Поярков і Христина Задворна просили внести зміни щодо ухвали суду першої інстанції - санкціонувати домашній арешт підзахисного з огляду на те, що він є інвалідом і потребує постійної медичної та іншої допомоги.

Однак представник прокуратури заперечив можливість звільнення підсудного з-під варти, обгрунтувавши це тим, що підозрюваний був ув'язненим у Грузії і приховав свою судимість від органів Державної міграційної служби України. Крім того, може сховатися від слідства на території Грузії.

Раніше суд заарештував трьох підозрюваних у замаху на Михайлик.