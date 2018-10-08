Науковці з усього світу закликали вжити термінових заходів проти зміни клімату, - звіт

8 жовтня у Південній Кореї провідні науковці світу представили комплексний звіт про наслідки глобального потепління на 1,5°С.

Звіт підтверджує беззаперечний вплив діяльності людини на зміну клімату та виходить у рік, коли екстремальні погодні явища та температурні рекорди були зафіксовані на всіх континентах планети, передає Екодія.

Єдиним способом запобігти катастрофічним наслідкам цих змін науковці назвали зниження викидів парникових газів вже сьогодні та низьковуглецевий розвиток у всіх країнах світу.

Згідно з підрахунками науковців, близько 2,4 трильйонів доларів США (або 2,5% світового ВВП) мають бути щорічно інвестовані у боротьбу зі зміною клімату: підтримку та розвиток чистих енергоефективних технологій з метою трансформації енергетичного сектору. Результатом спільних дій має стати зменшення щорічних глобальних викидів парникових газів у два рази вже у 2030 році і, як наслідок, в рази менший вплив на екосистеми та життя людей.

Негативні наслідки зміни клімату можна спостерігати і в Україні.

Цей звіт є найважливішим звітом останнього десятиліття. Автори доповіді – понад 100 вчених з усього світу, в тому числі з України, які опрацювали понад 6000 наукових досліджень. Він містить найбільш вичерпну та авторитетну оцінку наслідків глобального потепління на рівні 1,5°С та необхідні рекомендації для того, щоб залишатися нижче цього порогу. Документ матиме важливий вплив на формування міжнародної та європейської політики у галузі зміни клімату протягом наступних років.

“Представлена сьогодні доповідь фактично говорить, що існує технічна можливість різкого зниження глобальних викидів парникових газів, утримання температури на рівні 1,5°С та вихід на нульові викиди вже до 2050 року, – пояснює Анна Акерманн, керівниця кліматичного відділу Центру екологічних ініціатив “Екодія”. – Для цього всі країни мають надсерйозно поставитися до проблеми зміни клімату та почати діяти поки не пізно. Ціна питання – критичний дефіцит води та продуктів харчування, що зачепить щонайменше півмільярда людей, зникнення цілих острівних країн через підняття рівня світового океану та незліченні економічні і людські збитки”.