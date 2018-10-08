Нобелівську премію з економіки присуджено за врахування змін клімату та росту технологій у макроекономіці

Премія Шведського банку імені Альфреда Нобеля, яку також називають Нобелівською премією з економіки присуджена Вільяму Нордхаусу за інтеграцію змін клімату в макроекономічний аналіз і Полу Ромеру за інтеграцію в цю сферу технологічних інновацій. Цю інформацію оприлюднили в ході спеціальної прес-конференції в шведському Стокгольмі.

Таким чином, стали відомі імена усіх нобелівських лауреатів за цей рік. Першими нагороду за 2018 рік отримали американець Джеймс Еллісон і японець Тасуку Хондзьо, які розробили два підходи до імунотерапії раку, котрі вже успішно застосовують на практиці. В галузі фізики були відзначені Артур Ашкін (США), а також Жерар Муру (Франція) і Донна Стрікланд (Канада). Вони спроектували лазери, що використовуються в науці, медицині та побуті, а також відкривають великі перспективи для подальших досліджень. Нобелівську премію з хімії розділили Френсіс Арнольд (США), а також Джордж Сміт (США) і Грегорі Вінтер (Великобританія). Вони досліджували механізми спрямованої еволюції і методи генної інженерії, які дозволяють створювати хімікати з мінімальним збитком для екології, розробляти нові матеріали та види палива, а також виробляти нові типи ліків, у тому числі від аутоімунних хвороб і раку. Нагорода в галузі літератури цьогоріч була скасована через скандал у відповідному комітеті. А премію миру присудили борцями з сексуальними злочинами у воєнний час – конголезському лікарю Денісу Муквеге та єзидській активістці з Іраку Наді Мурад.

Нагадаємо, в минулому році премію імені Альфреда Нобеля в галузі економіки отримав американський дослідник Річард Тейлер. В рамках біхевіористської економіки він вивчав, чому люди втрачають самоконтроль, раціональність і почуття справедливості, коли йдеться про прийняття фінансових рішень. До нього премію в галузі економіки присудили американським економістам Оліверу Харту і Бенгту Хольмстрьому за їхній внесок у теорію контрактів. Роком раніше нагорода дісталася американському вченому Ангусу Дітону за аналіз споживання, бідності та добробуту. А у 2014 р. лауреатом став французький економіст Жан Тіроль, який аналізував ринкову владу та її регулювання.

Зазначимо, що Нобелівська премія з економіки не є спадщиною Альфреда Нобеля – вона була заснована Шведським національним банком у 1969 році на згадку про Нобеля. Нагорода офіційно називається "Премія Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля" і вручається щорічно з коштів фінустанови наряду з основними нагородами.