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Оновлений рейтинг WTA: Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції

8 жовтня, 2018 - 11:26
Фото Reuters

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна продовжує утримувати п'ятий рядок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), оновлена ​​версія якого опублікована на офіційному сайті організації.

Друга представниця України в першій сотні світової класифікації Леся Цуренко зберегла 27-у позицію, повідомляє Укрінформ.

Рейтинг як і раніше очолює румунка Симона Халеп.

Рейтинг WTA від 8 жовтня:

1 (1). Симона Халеп (Румунія) - 7421 очко

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) - 6490

3 (3). Ангелік Кербер (Німеччина) - 5400

4 (6). Наомі Осака (Японія) - 4770

5 (5). Еліна Світоліна (Україна) - 4350

6 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4345

7 (4). Петра Квітова (Чехія) - 4255

8 (9). Слоан Стівенс (США) - 4022

9 (10). Юлія Гергес (Німеччина) - 3785

10 (11). Кікі Бертенс (Голландія) - 3740...

27 (27). Леся Цуренко (Україна) - 1830...

102 (110). Даяна Ястремська (Україна) - 591...

107 (107). Катерина Козлова (Україна) - 577...

116 (117). Ангеліна Калініна (Україна) - 515...

120 (122). Марта Костюк (Україна) - 493...

132 (134). Катерина Бондаренко (Україна) - 456...

178 (180). Катарина Завацька (Україна) - 327.

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