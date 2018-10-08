ООН наполягає на термінових заходах проти глобального потепління

Експерти ООН стверджують, що глобальне потепління необхідно утримати в рамках 1,5 градусів Цельсія, для чого потрібні "безпрецедентні" зміни.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) ООН, яка була представлена у понеділок, 8 жовтня, на засіданні організації в південнокорейському місті Інчхон.

"Обмеження зростання температури на Землі на рівні 1,5 градусів за Цельсієм можна досягти, тільки якщо "здійснювати швидкі, безпрецедентні і всеосяжні зміни у всіх сферах суспільства", - наголошується в повідомленні.

У IPCC порахували, що тільки для того, щоб провести необхідні зміни в енергетичному секторі, потрібно близько 2,1 млрд євро. Рівень викидів CO2, на думку експертів, необхідно скоротити на 24 відсотка до 2030 році порівняно з 2010, а до 2050 року - звести до нуля.

Обмеження саме в 1,5 градуси порівняно з доіндустріальною епохою необхідно для того, щоб уникнути серйозних наслідків для життя на планеті, вказують експерти. Вже зараз вони фіксують підвищення температури приблизно на один градус і як наслідок екстремальні погодні умови, підвищення рівня моря і танення льодовиків. Підвищення температури вище цього рівня, на думку IPCC, може призвести до незворотних наслідків та втрат екосистем.

Мета Паризької угоди по клімату - до кінця століття утримати глобальне потепління в межах двох градусів Цельсія порівняно з доіндустріальною епохою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія прописано в ньому як додаткова мета.