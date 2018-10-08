Перший пілотований політ корабля SpaceX перенесли на наступний рік

У серпні NASA повідомило нові дати для перших польотів приватних космічних кораблів до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

Так, планувалося, що тестовий безпілотний запуск нового корабля SpaceX - Crew Dragon - відбудеться в листопаді поточного року, а перший пілотований політ - в квітні 2019 го.

Як зазначено в новому повідомленні NASA, перший, безпілотний політ Crew Dragon тепер очікується в січні, а тестовий пілотований - в червні наступного року.

У повідомленні NASA також йдеться і про терміни запуску корабля Boeing - CST-100 Starliner.

Згідно з новими даними, перший, безпілотний політ запланований на березень, а пілотований політ - на серпень 2019 року. Як зазначає космічне агентство США, терміни запусків кораблів SpaceX і Boeing надалі будуть уточнюватися.

SpaceX і Boeing розробляють кораблі в рамках програми Commercial Crew Program: це проект NASA, що передбачає створення приватних американських космічних апаратів для доставки астронавтів на МКС. Раніше, нагадаємо, NASA оголосило екіпажі перших тестових і регулярних місій кораблів SpaceX і Boeing.