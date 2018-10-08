Помпео під час візиту до КНДР домовився про новий саміт Трампа з Кім чен Ином

В адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна оголосили, що сторони домовилися про проведення нової зустрічі між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Держсекретар США Майк Помпео назвав "успішним" свій недільний візит до Пхеньяну, де він зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Помпео подякував керівництву країни за прийом американської делегації і заявив, що сторони "продовжують домагатися прогресу за угодами, досягнутими на сінгапурському саміті".

Про це держсекретар написав на своїй сторінці в Тwitter.

У свою чергу Кім Чен Ин назвав зустріч "приємною" і сказав, що вона забезпечить "прекрасне майбутнє" для взаємовідносин двох країн.

Спочатку Помпео планував відвідати Пхеньян ще в серпні, однак Вашингтон скасував заходи через недостатні, на його думку, темпів згортання ядерної програми з боку КНДР.

Глава Білого дому неодноразово називав зустріч з Кім Чен Ином успішної з точки зору подальшої денуклеаризації півострова, проте США відмовилися знімати санкції до повного ядерного роззброєння Пхеньяну. На Генасамблеї ООН глава МЗС КНДР Лі Ен Хо заявив, що його країна не відмовиться від атомної бомби до тих пір, поки в КНДР не переконаються, що Америка не загрожує її національній безпеці.