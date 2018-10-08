Порошенко: Росія планує активне втручання у виборчу кампанію в Україні

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія планує активне втручання у майбутню виборчу кампанію в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з членами нового складу ЦВК, яку транслювали в прямому ефірі українські інформаційні телеканали, повідомляє Укрінформ.

“Ми вже зараз бачимо і з точки зору інформації наших спеціальних органів, і з точки зору інформації наших партнерів, що Росія збирається активно втручатися у виборчу кампанію (в Україні — ред.) і через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, і через системи хакерських кібератак для того, щоб зірвати вибори”, - сказав Порошенко.

У цьому зв’язку глава держави зазначив, що розраховує на ефективну роботу членів Центрвиборчкому та ефективні засоби протидії російським планам задля захисту вибору українського народу.

Порошенко також наголосив на важливості протидії підкупу виборців, технології, яка, за його словами, є "однією з форм втручання у вибори через гроші, що йдуть з Росії".

“Я сподіваюся як на рішучі дії ЦВК, так і необхідність внесення змін до законодавства, які суттєвим чином ускладнюють цей процес (підкуп виборців — ред.) і збільшують відповідальність”, - підкреслив він, додавши, що відповідні проекти законодавчих пропозицій готові до розгляду на Національній раді реформ.

Як відомо, чергові вибори Президента України заплановані на останню неділю березня 2019 року.

Верховна Рада 18 вересня збільшила склад Центрвиборчкому з 15 до 17 осіб.

20 вересня депутати звільнили 13 членів комісії через завершення строку їх повноважень і призначила 14 нових членів ЦВК. 5 жовтня на засіданні ВР ці 14 членів Центральної виборчої комісії склали присягу членів комісії і приступили до виконання повноважень.

Водночас свої посади зберігають обрана у квітні 2014 за квотою “Свободи” Катерина Махніцька, а також Олег Діденко, що обирався за квотою партії “УДАР”, строк повноважень яких закінчується у 2021 році.