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Пошукові роботи після землетрусу в Індонезії продовжаться до 11 жовтня

8 жовтня, 2018 - 09:58
Фото Reuters

Пошукові роботи в Індонезії після землетрусу і цунамі припинять у четвер, 11 жовтня. Про це повідомляє BBC.

"Індонезійська влада заявила, що пошук жертв землетрусу і цунамі завершиться у четвер, 11 жовтня, незважаючи на те, що сотні людей досі не знайшли", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії в результаті землетрусу і цунамі загинули вже 1763 людини, 5 тисяч вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня, протягом майже двох діб було зафіксовано близько 170 повторних поштовхів. Потужні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 3-5 метрів.

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