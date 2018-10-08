Правозахисну премію ПАРЄ присуджено ув’язненому у Чечні Тітієву

Правозахисна премія Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела присуджена керівникові чеченської філії правозахисного центру «Меморіал» Оюбу Тітієву, який зараз перебуває під вартою.

Про це на сесії ПАРЄ у Страсбурзі 8 жовтня заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є, передає прес-служба ПАРЄ на офіційному сайті.

Звернення Тітієва було зачитано з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи. У ньому правозахисник пише про «атмосферу безкарності», яка панує в Чечні, і про сфабриковані кримінальні справи, які супроводжуються, за його словами, тортурами і знущаннями. Сам Тітієв вважає своє кримінальне переслідування помстою за роботу з пошуку зниклих безвісти і встановленню винних у загибелі людей під час війни в Чечні. Він нагадав про долю правозахисниці Наталії Естемірової, яка була вбита.

Тітієв був заарештований 9 січня. Його звинуватили в зберіганні та перевезенні наркотиків. Сам він заявляє, що марихуану йому підкинули. Зараз у Чечні триває суд над правозахисником.

Премія імені Вацлава Гавела з прав людини - щорічна відзнака за видатні заслуги щодо захисту прав людини у Європі та за її межами, започаткована у 2013 році Парламентською асамблеєю Ради Європи спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела.

Премія присвячена пам'яті Вацлава Гавела — останнього президента Чехословаччини та першого президента Чехії.

Угоду про заснування премії було підписано у Празі 25 березня 2013 року Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном-Клодом Міньйоном, головою Бібліотеки Вацлава Гавела Мартою Смоліковою та головою Керівного комітету Charta 77 Foundation Франтішеком Янучем за участі міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга. Премія Вацлава Гавела є правонаступницею Премії Парламентської асамблеї Ради Європи з прав людини, яка присуджувалася кожні 2 роки, починаючи з 2007 року.

Лауреатом премії може стати особи або неурядові організації, що працюють у напрямку захисту прав людини. Кожному лауреату премії Вацлава Гавела вручається диплом, відзнака та грошова частина премії, що становить 60 тис. євро.

Першим лауреатом премії став білоруський правозахисник Олесь Біляцький.

Нагадаємо, сьогодні у Страсбурзі стартувала осіння сесія ПАРЄ.

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