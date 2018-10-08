Регламентний комітет ВРУ визнав законним подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова

Комітет ВР з питань Регламенту та організації діяльності парламенту визнав законним подання Генеральної прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова (" Опозиційний блок"). Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Ми доходимо висновку, що подання, підтримане та внесене генеральним прокурором про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Колєснікова Дмитра Валерійовича є законним, оскільки ініційоване і подане належним суб'єктом подання",- оголосив рішення в.о. голови комітету Павло Пинзеник.

Водночас у комітету виникли застереження щодо достатньості доказів у поданні на депутата.

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени комітету за винятком одного депутата, який не голосував через наявність конфлікту інтересів.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко у понеділок представив подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності члена фракції "Опозиційний блок" народного депутата Дмитра Колєснікова під час засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради.

Генеральний прокурор звинуватив Колєснікова у тому, що він, перебуваючи на посаді очільника Агентства держмайна, у 2014 році підписав документи, відповідно до яких були відчужені два цехи ДП "Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади".