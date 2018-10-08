РФ намагається маніпулювати думкою британських підлітків у соцмережах, - ЗМІ

Російські тролі намагаються маніпулювати думкою британських підлітків в соціальних мережах.

Про це пише The Times з посиланням на американських дослідників, передає Радіо Свобода.

Співрозмовники газети розповіли, що творці фейковий акаунтів на Twitter, YouTube, Instagram і Tumblr позиціонують себе як прихильників популярної літератури, кінофільмів, а також як прихильників ЛГБТ руху. Як стверджується, вони публікували дезінформацію щодо отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки на початку березня в Солсбері.

Джерела The Times називають дії інтернет-тролів "політичною війною в промислових масштабах". Газета стверджує, що роботу фейковий акаунтів координувало Агентство інтернет-досліджень, відоме як "фабрика тролів". Її пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають одним російського президента Володимира Путіна.

The Times зазначає, що експерти повинні проаналізувати понад три мільйони повідомлень в соціальних мережах. Результати дослідження можуть бути опубліковані в самий найближчий час.

Раніше британська влада звинуватили російських тролів в поширенні через соцмережі неправдивої інформації про Brexit. Москва ці звинувачення відкидає.