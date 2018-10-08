Шулявський шляхопровід планують знести на початку наступного місяця

Шулявський шляхопровід мають намір знести вже у перші вихідні дні листопада: його закриють на півтора року, поки не зведуть новий. Про це розповів головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" Олександр Здольник, повідомляє "Вечірній Київ".

"Звичайно, в перші дні буде пекло на дорогах, але, сподіваємось, не довго. Зараз розставлятимуть дорожні знаки й нові світлофори для об’їзду транспортом будівельної зони. Переобладнали вже контактну мережу для тролейбусів. Машини поїдуть по вулицях Нестерова, Цедика, Гарматній та Виборзькій", - наголосив він.

За словами Здольника, найближчими днями біля станції метро "Шулявська" таки знесуть кіоски, які досі там стоять. Тим часом будівельники переносять й розширюють зливову каналізацію, водогін, телефонні й електрокабелі.

"Все робиться з таким розрахунком, аби, на майбутнє був простір для якихось інших інженерно-транспортних рішень. Тобто, - з урахуванням футурології працюємо. Мережі із початку почали перекладати так, щоби бути на 100% впевненими, що в будівельну пляму колись вміститься щось більше. Наприклад, раптом нащадки захочуть збудувати розв’язку за кресленнями Віктора Петрука. Але нині будуємо за затвердженим проектом розв’язку"не повний конюшинний лист" із знесенням ливарного цеху заводу "Більшовик", - пояснив він.

Здольник підтвердив, що питання про знесення шляхопроводу повністю відпрацьоване, а документи - на виході.

"Неповний конюшинний листок" дворівневої розв’язки, яку ми будуємо, такий тому, аби не зачіпити вестибюль станції "Шулявська". До речі, за наполяганням громадськості варіант Віктора Петрука ретельно пророблявся, була проведена технічна експертиза, й виявилося, що збудувати велетенську споруду проблематично саме через метрополітен. Тому, що палі треба було б занурювати на відстані 2-3 метрів від наклонних тунелів ескалаторів станції й впритул до вестибюлю станції. Крім того, якщо втілювати задум Петрука, але, у відповідності з ДБН й робити правильні радіуси горизонтальних кривих розв’язки, то, знов таки, постраждає споруда метрополітену. Місту краще все ж таки зберегти метрополітен. Тому на сьогодні, вирішено будувати за затвердженим проектом", - пояснює Здольник.

Таким чином, демонтувати міст будуть повністю: спочатку позбудуться від прогонових споруд, опор, а потім і від фундаменту. При цьому під час робіт проспект Перемоги не перекриватимуть для транспорту повністю, тільки частково обмежуватимуть рух по одній смузі.

"Поле з паль (частину фундаментів) доведеться покинути. Є висновок експертизи, що старі фундаменти не придатні для нових сучасних й майбутніх навантажень. Замість старих тут встановлять нове пальове поле", - підсумував Здольник.