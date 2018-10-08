Сьогодні вночі українці зможуть побачити зорепад, породжений хвостом комети

У жовтні на нічному небі українці зможуть побачити зорепад Драконіди - періодичний метеорний потік, породжений хвостом комети 21P/Джакобіні — Циннера. Його пік очікується сьогодні, в ніч з 8 на 9 жовтня.

Про це повідомляює space.com

На 9 жовтня припадає пік активності досить щільного, але мінливого потоку, який буде чітко видно в деяких частинах планети.

Повідомляється, що у ніч з 8 на 9 жовтня 2018 року потік буде максимальним. Найкраще падаючі зірки буде видно в Північній Америці, Західній Європі, Гренландії і Південній Америці. Мешканці Європи, в тому числі і України, будуть мати найкращий огляд.

Люди зможуть спостерігати 10-15 метеорів на годину. Швидкість їх не буде високою, тому що вони летять «в спину» Землі.

Також сприятливим для спостереження буде той факт, що 9 жовтня буде молодик – Місяць буде практично не видно, відповідно його світло не буде заглушати спалахи метеорів, які самі по собі тривають всього секунду, з-за чого їх і важко вловити, коли вони з'являються в малій кількості.

На відміну від багатьох інших метеорних потоків, зорепад Драконіди не дуже тривалий. Він починається 6 жовтня і триває до 10, однак його пік, період, коли метеори стають найбільш яскравими, припадає на 8-10 числа жовтня.

Продуктивність метеорного потоку в спокійному стані зовсім невелика – близько 10 метеорів за годину. Однак Драконіди показував неймовірні спалахи активності в 1933 і 1946 роках, коли його активність досягала 600 метеорів на годину – а це приблизно 10 в хвилину! А в 2011 піковим числом було 300 падаючих тіл на годину, що теж вражаючий показник.

Найчастіше за зорепадами краще спостерігати в досвітній час, але за метеорним потоком початку жовтня – аж ніяк. Це пояснюється положенням сузір'я Дракона, яке є радіантом зорепаду, точкою, звідки візуально з'являються всі метеори потоку, зазначають Українські новини.. Сузір'я вище всього на небі саме в нічний час.

У жовтні українці зможуть стати свідками одразу двох астрономічних видовищ. Повідомляється, що буде ще один потік - Оріоніди. У цих метеорів буде в три рази вища швидкість і яскравість. Пік активності очікується приблизно 22 жовтня.