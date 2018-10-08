США планують послабити санкції для імпортерів нафти з Ірану

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції для імпортерів нафти з Ірану, які скорочують закупівлі сировини у Тегерана.

Про це повідомляє Reuters, передає РБК-Україна.

За даними джерела в американському уряді, США готові в індивідуальному порядку працювати з країнами, які скорочують імпорт нафти з Ірану.

Такі розмови в адміністрації Трампа пов'язують з тим, що в листопаді в США відбудуться проміжні вибори в Конгрес, а дорога нафта не влаштовує президента. Про це Трамп також неодноразово давав зрозуміти картелю ОПЕК і своєму стратегічному союзнику - Саудівській Аравії.

Додамо, що на початку травня 2018 року Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з іраном. За цим послідували обмежувальні заходи проти Тегерану. Вашингтон також зажадав від імпортерів припинити закупівлю нафти в Ірану з листопада.

Незабаром очікування випадання з ринку іранських барелів підштовхнули вгору ціни на нафту: барель марки Brent минулого тижня подорожчав до самого високого рівня з жовтня 2014 року - 86,74 долара.