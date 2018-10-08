США заморозили активи Дерипаски

США заморозили американські активи російського бізнесмена Олега Дерипаски. Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на газету «Нью-Йорк Пост».

Зокрема, йдеться про особняки у Нью-Йоркському районі Верхній Іст-сайд і Вашингтоні. Представники бізнесмена від коментарів відмовилися.

На початку квітня влада США ввела санкції проти Дерипаски і підконтрольних йому компаній, в тому числі, Русалу.

Як повідомлялося, 6 квітня Міністерство фінансів США включило до санкційного переліку компанії EN+ та RUSAL за те, що вони перебувають у власності, під контролем, прямим чи опосередкованим російського олігарха Олега Дерипаски. Санкції мали вступити в дію 23 жовтня.

Оголошення про запровадження санкцій у квітні мало негативний вплив на світові ринки алюмінію, оскільки RUSAL є другим у світі виробником цього металу.

У квітні Дерипаска, щоб переконати уряд США послабити санкції, погодився обмежити свою долю в EN+ до менш ніж 50 відсотків та погодився на призначення незалежних директорів до ради компанії. За три місяці після оголошення відповідних планів компанія досі не назвала кандидатів на посади незалежних директорів або ж покупця акцій Дерипаски.