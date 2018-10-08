Суд Любліна засудив 7 українців за побиття поляків на кордоні

Суд польського Любліна засудив сімох громадян України за напад на групу польських журналістів під час акції протесту біля пункту пропуску Рава-Руська на українсько-польському кордоні.

Як повідомляє Dziennik Wschodni, у липні 2016 року автомобіль Peugeot польських телевізійників, які їхали до Львова, був заблокований українськими протестувальниками одразу ж після перетину кордону.

Учасники мітингу проти призупинення Польщею малого прикордонного руху з Україною не хотіли пропускати поляків та оточили автомобіль. Вони зламали дзеркала, двері та лобове скло, чим завдали збитків на 39 тис. злотих. За даними польської прокуратури, українці погрожували фізичною розправою та ображали поляків.

"Поляків треба вбивати… Повбиваємо поляків, на коліна, польська суко", - цитує сторона обвинувачення погрози українців під час інциденту.

Згідно з рішенням суду, українців визнали винними у приниженні та застосуванні насильства на ґрунті міжнаціональної ворожнечі.

Володимира П., Костянтина В. та Романа Г. засудили до року ув’язнення із іспитовим терміном у три роки та штрафу у 1 тис. злотих. Олега Г. - до 11 місяців в’язниці з іспитовим терміном три роки і 1 тис. злотих штрафу. Миколу Т. - до восьми місяців позбавлення волі із іспитовим терміном на три роки та 1 тис. злотих штрафу. Віру Д. - до восьми місяців позбавлення волі із іспитовим терміном на два роки. Ольгу С. - до шести місяців ув’язнення із іспитовим терміном два роки, 700 злотих штрафу. Усі засуджені повинні також письмово попросити вибачення у своїх жертв та сплатити їм відшкодування.