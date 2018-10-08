Громадський захисник незаконно засудженого до РФ українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що його підопічного вже етапували. Про це Фейгін написав на своїй сторінці в Facebook.

"За попередньою інформацією Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, в агентстві відкрилася виставка малюнків "Мистецтво з-за ґрат" незаконно затриманого в РФ і засудженого за надуманим обвинуваченням до 12 років ув'язнення власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. В експозиції представлено 20 малюнків, написаних ним у Лефортово з 2016-го по 2018 рік.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення у колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

Донька і дружина Сущенка 4 жовтня відвідали його у СІЗО "Лефортово".