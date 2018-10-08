У Боснії та Герцеговині ЦВК оприлюднила попередні результати загальних виборів

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини оголосила попередні результати загальних виборів вранці в понеділок.

На даний час ЦВК підрахувала 84,3% бюлетенів, пише місцева Sarajevo Times.

За попередніми даними, сербським представником у Президії стане Мілорад Додік, хорватським – колишній член Президії в 2006-2014 роках Желько Комшич, а головою органу та представником від боснійців стане Сефік Дзаферовіч.

Президент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини від "Союзу незалежних соціал-демократів" Мілорад Додік отримує місце в президії країни за підсумками попередніх результатів виборів. Згідно з даними, що надійшли раніше, після обробки 44% бюлетенів, М.Додік впевнено випереджає свого головного суперника - представника партії "Союз за зміни" Младен Іванич, отримуючи 56% голосів. М.Іваніч вже визнав поразку.

Крім М.Додіка, місця голів президії змогли отримати Шефіка Дзаферовіч від босняків, що представляє "Партію демократичного дії", і Желько Комшич від хорватів від партії "Демократичний фронт".

Крім цього, про свою перемогу на виборах голови Республіки Сербської оголосила прем’єр-міністр цієї автономії Желька Цвіянович.

У виборчій комісії повідомили, що на виборах проголосували більше 1,5 млн чоловік, явка виборців склала 53%.

Очікується, що остаточні результати будуть оголошені пізніше в понеділок.