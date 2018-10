У Facebook і Twitter запустили онлайн-акцію проти зняття санкцій з РФ у ПАРЄ

У соціальних мережах Facebook і Twitter запустили онлайн-акцію проти зняття санкцій з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

8 та 9 жовтня приєднатися до онлайн-акції #SaveCouncilEurope закликала спільнота Save Oleg Sentsov у Facebook.

"Цього вівторка 9 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи буде голосувати за резолюцію, щоб зняти санкції з Росії. У документі немає про це ні слова, але всі розуміють, що запропоновані зміни до регламенту ПАРЄ зроблять просто неможливими їх продовження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це особливо цинічно враховуючи, що жодна вимога Ради Європи до Путіна про припинення порушень в Криму і на Донбасі так і не була виконана.

Повідомляється, що в рамках акції сформовано 23 команди, які працюють по усім членам національних делегацій 23 країн Ради Європи.

Це Чехія, Німеччина, Австрія, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Італія, Іспанія, Бельгія, Угорщина, Фінляндія, Латвія, Естонія, Люксембург, Данія, Нідерланди, Норвегія, Греція, Португалія, Польща, Болгарія, Сербія, Ліхтеншейн (перелік поповнюється).

Детальна інструкція того, як приєднатися до онлайн-акції наведена на сторінці організаторів у Facebook.

Спільнота навела публічні профілі політиків, у коментарях під останнім постом яких пропонують поширити основний заклик онлай-акції та поставити хештеги #SaveOlegSentsov та #SaveCouncilEurope.

Основний заклик акції:

"We call on you to ensure that the resolution on decision-making process doesn't undermine PACE sanctions mechanism. The Assembly should be able to apply sanctions effectively against grave violators of human rights & rule of law #SaveOlegSentsov #SaveCouncilEurope". ("Ми закликаємо Вас забезпечити, щоб рішення про зміни до регламенту не підривало механізм санкцій ПАРЄ. Асамблея повинна мати можливість ефективно застосовувати санкції проти серйозних порушників прав людини та верховенства права")