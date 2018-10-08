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У Китаї знайшли сигнальні вишки, які були побудовані близько 2 тисяч років тому

8 жовтня, 2018 - 13:00

Археологи в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю виявили п'ять сигнальних вишок, які були побудовані близько 2000 років тому. Про це заявило місцеве управління з охорони культурних пам'яток.

Сигнальні вежі функціонували в стародавньому Китаї як частина системи військової оборони. Солдати тих часів передавали сигнали про напад ворогів за допомогою диму і вогню. На знаменитій Великій китайській стіні нараховуються тисячі подібних споруд.

За твердженням археологів, ці сигнальні вежі було споруджено за часів династії Хань (202 р. до н.е. - 220 р. н.е.) і були частиною двох ліній сигнальних вишок, виявлених раніше у Внутрішній Монголії, повідомив Лі Сяовей з названого управління.

"Нові знахідки мають велике значення для дослідження місцевої історії і культури", - зазначив він, заявивши, що його управління розробило план зі збереження цих стародавніх споруд.

Археологи виявили ці сигнальні вежі під час огляду пам'ятників культури у західній частині гір Хеланьшань у Внутрішній Монголії. Під час огляду вони також виявили три місця з наскельними малюнками, які датуються періодом правління династії Цин (1644-1912 рр.).

Джерело: УНН

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