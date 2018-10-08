У Києві "бабине літо" протримається до кінця тижня, - синоптики

8 жовтня, 2018 - 22:26
До столиці минулими вихідними прийшло бабине літо, воно протримається упродовж як мінімум тижня.
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, у неділю, 7 жовтня, максимальна температура повітря досягла майже 20 градусів, а середня добова перевищила 13 градусів.
"Незважаючи на прогнози Українського гідрометцентру, воно (бабине літо, - ред.) протримається не менше тижня, опалювальний сезон у столиці почнеться в другій половині жовтня", - йдеться в повідомленні обсерваторії.
Джерело: День