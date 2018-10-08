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У Києві "бабине літо" протримається до кінця тижня, - синоптики

8 жовтня, 2018 - 22:26
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

До столиці минулими вихідними прийшло бабине літо, воно протримається упродовж як мінімум тижня.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, у неділю, 7 жовтня, максимальна температура повітря досягла майже 20 градусів, а середня добова перевищила 13 градусів.

"Незважаючи на прогнози Українського гідрометцентру, воно (бабине літо, - ред.) протримається не менше тижня, опалювальний сезон у столиці почнеться в другій половині жовтня", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Джерело: День

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