У Латвії заявили про кібератаки спецслужб РФ

Головне розвідувальне управління РФ за останній рік провело кілька атак в кіберпросторі Латвії, в тому числі проти держустанов, пов'язаних з оборонним сектором та МЗС.

Про це заявило латвійське Бюро із захисту Конституції, повідомляє Delfi.

У латвійський кіберпростір вторгалася група російських хакерів, яка атакувала Організацію по забороні хімічної зброї, Міжнародне антидопінгове агентство і малайзійські органи, що займаються розслідування катастрофи MH17.

Кібератаки на Латвію проводилися з розвідувальною метою. Основною мішенню були державні органи, але під приціл потрапили і приватні підприємства та ЗМІ. Хакери намагалися проникнути в інформаційні системи, щоб потім завантажувати дані - в першу чергу листування і документи.

ГРУ РФ широко використовує так званий фішинговий метод зараження системи шпигунською програмою. Зловмисники відправляють підроблене повідомлення електронної пошти, щоб спонукати одержувача відкрити повідомлення, яке, в свою чергу, заражає комп'ютер користувача програмою-шпигуном.

У той же час в Бюро заявили, що спроб втрутитися в латвійські парламентські вибори, що відбулися минулого тижня, іноземні спецслужби не робили.

Наймасштабніша кібератака на держоргани Латвії відбулася в кінці 2016 року, коли вірус був замаскований під різдвяне привітання.