У Литві понад 300 учасників з 8 країн почали активну фазу навчань "Кленова арка -2018"

Сьогодні, 8 жовтня, після тижня теоретичного періоду, учасники навчання "Кленова арка -2018" приступили до практичної фази — симуляції виконання операції з підтримання миру і безпеки у вигаданій країні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони на офіційному сайті.

Протягом наступних кількох днів литовський батальйон уланів, польський танковий, український десантно-штурмовий та об’єднаний грузинсько-чорногорський батальйони під загальним командуванням ЛИТПОЛУКРБРИГ і підтримкою канадських наставників долатимуть виклики місії в сценарній «Латгалії». Ця країна зазнала гібридної агресії від сусідньої «Торріке».

Представники Збройних сил Туреччини та Румунії для виконання навчальних завдань інтегровані в штаб Багатонаціональної бригади.

Отож, відповідно до сценарію, сили спеціальних операції «Торріке» під прикриттям, найманці приватних компаній «Торріке» та місцеві кримінальні групи спричинили кризу та нестабільність в «Латгалії».

Отримавши мандат ООН у складі міжнародних сил, ЛИТПОЛУКРБРИГ взяла під контроль визначений район, а батальйони приступили до виконання операції з підтримання миру і безпеки в цьому регіоні.

"Без прив’язки до будь-якої реальної країни чи ситуації, сценарій навчання об’єднав багато сучасних викликів миру та безпеці у світі. Тому, кожен батальйон покликаний забезпечити врегулювати ситуацію на визначеній території, виконуючи дії у якості підрозділу ЛИТПОЛУКРБРИГ. Сценарій занурює учасників в складні ситуації, коли застосування сили і зброї обмежені мандатом ООН. Канадські наставники, зі свого боку, допомагають тим хто навчається опанувати планування та опеційні процедури. Вони також скеровують ввідні, спонукаючи учасників реагувати процедурно чи виконувати певні дії. Учасники з усіх восьми країн повинні об’єднати зусилля і працювати як одна команда, щоб досягнути успіху", — зазначив командир ЛИТПОЛУКРБРИГ та співкерівник навчання "Кленова арка-2018" полковник Дмитро Братішко.

Маневри «Кленова арка» — це щорічне 11-денне командно-штабне навчання, в якому традиційно беруть участь військовослужбовці Литви, Польщі та України. Але формат навчання цього року дещо розширено — воно охоплює понад 300 учасників з 8 країн: Канади, Литви, Польщі, України, Грузії, Чорногорії, Румунії та Туреччини. Македонію представляють спостерігачі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартують 12-денні багатонаціональні авіаційні навчання "Чисте небо 2018".