У нове видання Оксфордського словника включили понад 100 слів на тему кіно

У нове видання Оксфордського словника включено понад 100 слів на тему кінематографа, в тому числі утворених від прізвищ відомих режисерів.

Як повідомляє The Guardian, серед нових слів такі як Tarantinoesque (Тарантініада) або Kubrickian (Кубрікіана), які використовують для опису творчості режисерів Квентіна Тарантіно і Стенлі Кубрика.

Зокрема, слово Tarantinoesque характеризується "графічним і стилізованим насильством, нелінійними сюжетними лініями, сатиричними темами і гострими діалогами".

Kubrickian - це "перфекціонізм, оволодіння технічними аспектами кіновиробництва й атмосферний візуальний стиль у фільмах у різних жанрах".

Також у словнику з'явилися терміни Lynchian (утворено від прізвища Девіда Лінча), Spielbergian (Стівен Спілберг), Altmanesque (Роберт Олтмен), Capraesque (Френк Капра) тощо.

Нагадаємо, раніше Оксфордський словник обрав слово 2017 року.