У ПАРЄ хочуть скасувати голосування про повернення РФ

У Парламентській асамблеї Ради Європи зареєстрували подання про те, щоби відтермінувати розгляд змін до санкційного механізму та взагалі не розглядати можливість повернення Росії до кінця поточного року.

Відповідну пропозицію фракція консерваторів зареєструвала в понеділок в кінці пленарного засідання асамблеї, розповів ЄП член цієї партійної групи, народний депутат Олексій Гончаренко.

Консерватори пропонують не розглядати санкційне питання доти, доки Асамблея не підготує незалежний юридичний висновок про право ПАРЄ накладати обмеження на делегації окремих країн.

У секретаріаті ПАРЄ депутатам підтвердили, що таке рішення ще є можливим, воно підпадає під пункт 37.1.а регламенту. Асамблея буде зобов’язана розглянути пропозицію консерваторів перед розглядом питання по суті.

В разі ухвалення даного рішення на поточній сесії взагалі не буде дебатів з російського питання, а росіяни, швидше за все, і наступного року ігноруватимуть роботу ПАРЄ та не відновлять сплату внесків.

Водночас, наразі немає певності у тому, що пропозиція консерваторів буде підтримана. Відомо лише, що наразі її має намір підтримати частина депутатів Європейської народної партії.

Нагадаємо, в соціальних мережах Facebook і Twitter запустили онлайн-акцію проти зняття санкцій з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.