У Польщі сподіваються на санкції США проти "Північного потоку-2"

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розраховує на те, що проект "Північний потік-2" буде охоплений американськими санкціями.

Про це він заявив в інтерв'ю тижневику Do rzeczy, повідомляє RMF24.

На думку Моравецького, Польща може стати газовим хабом, забезпечуючи собі "диверсифікацію постачання джерел поставки енергоресурсів через більш тісні відносини з нашим союзником через Атлантику".

"Я постійно розраховую на "Північний потік 2" будуть накладені санкції США. Я веду розмови на цю тему" - сказав прем'єр Польщі.

"Розмови тривають і польська сторона переконує, що варто піти на цей крок. Думаю, що до кінця року у цій справі все стане зрозуміло" - заявив він.