У Польщі сподіваються на санкції США проти "Північного потоку-2"

8 жовтня, 2018 - 13:15
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розраховує на те, що проект "Північний потік-2" буде охоплений американськими санкціями.
Про це він заявив в інтерв'ю тижневику Do rzeczy, повідомляє RMF24.
На думку Моравецького, Польща може стати газовим хабом, забезпечуючи собі "диверсифікацію постачання джерел поставки енергоресурсів через більш тісні відносини з нашим союзником через Атлантику".
"Я постійно розраховую на "Північний потік 2" будуть накладені санкції США. Я веду розмови на цю тему" - сказав прем'єр Польщі.
"Розмови тривають і польська сторона переконує, що варто піти на цей крок. Думаю, що до кінця року у цій справі все стане зрозуміло" - заявив він.
Джерело: Європейська правда