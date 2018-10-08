У Республіці Камерун завершились вибори президента

Підрахунок голосів на президентських виборах, фаворитом яких практично всі спостерігачі називають чинного главу держави, 85-річного Поля Бійя, який знаходиться на найвищій посаді з 1982 року, почався в неділю ввечері в Республіці Камерун.

Про це повідомляє Reuters.

Нинішні вибори проходять в умовах складної внутрішньополітичної обстановки. Зокрема, через те, що в гостру фазу увійшла криза у відносинах між населенням англомовних провінцій (Північно-Західного і Південно-Західного регіонів) і франкомовною центральною владою.

За даними агентсва, в деяких населених пунктах в англомовних провінціях сьогодні спостерігалася вкрай низька активність виборців. Так, в місті Буеа (адміністративний центр Південно-Західного регіону) виборчі дільниці з ранку і до вечора були майже порожніми. У місті Кумба перед початком голосування озброєні люди спалили будівлю суду, в місті Баменда (адміністративний центр Північно-Західного регіону) співробітниками служби безпеки було ліквідовано мінімум трьох збройних сепаратистів, які намагалися зірвати голосування на президентських виборах в неділю. Проте звіт безпекового відомства не можна перевірити незалежно, адже сепаратистські лідери недоступні для коментарів, зазначає Reuters.

застрелили трьох озброєних сепаратистів.

У деяких селах виборчі дільниці не вдалося навіть встановити через побоювання атак з боку збройних сепаратистів, що пригрозили війною всім тим, хто піде на вибори. Незалежні спостерігачі прогнозували вкрай низьку явку (близько 5%) в англомовних провінціях. Вона, на їхню думку, повинна буде символізувати віддалення англомовних провінцій в суспільно-політичному сенсі від центрального уряду.

Крім того, вкрай напружена обстановка протягом всієї неділі спостерігалася в північних районах Камеруну, які регулярно піддаються терористичним атакам з боку радикального угруповання “Боко харам”. Екстремісти раніше обіцяли розв’язати справжню бійню в день голосування.