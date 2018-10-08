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Джессі Джексон, американський політичний та громадський діяч, правозахисник, баптистський пастор

У РФ заарештували трьох активістів, які побажали Путіну "довгих років в'язниці"

8 жовтня, 2018 - 20:26
Фото: Dave Frenkel @ merr1k

У понеділок, 8 жовтня, Дзержинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував активістів, які в день народження президента РФ Володимира Путіна розтягнули на вулиці банер Довгих років в'язниці.

Як повідомляє Медіазона, активістів руху Весна Владислава Іванчо та Івана Рубцова заарештували на десять діб. Ще одному затриманому - Андрію Графу - дали 15 діб арешту.

За даними правозахисників з Відкритої Росії, Граф не брав участі в акції, а четверта затримана - Світлана Уткіна - досі знаходиться в поліції.

Нагадаємо, що у Росії поліція затримала чотирьох активістів, які привітали президента Володимира Путіна з днем ​​народження, розтягнувши на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі банер "Довгих років в'язниці".

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