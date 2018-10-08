У складі нового парламенту Латвії працюватиме рекордне число депутатів-жінок

У складі 13-го Сейму Латвії працюватиме рекордна кількість депутатів-жінок. Такі дані Центральної виборчої комісії, пише Delfi.

У новому складі Сейму буде працювати 31 жінка і 69 чоловіків. Після відновлення незалежності країни найбільше число жінок депутатів було в 11-му Сеймі (21 жінка), а найнижче - в шостому (вісім жінок).

Середній вік депутата 13-го Сейму - 47,3 роки, наймолодшому кандидату - 27 років, найстаршому - 77 років.

96% майбутніх депутатів мають вищу освіту, 4% - середню. 52% вказали, що перебувають у шлюбі, 5% - не в шлюбі, 2% - розведені.

72% депутатів 13-го Сейму - латиші, 6% - росіяни, один депутат - карел, а 21% кандидатів не вказав свою національність. До складу 13-го Сейму обрано одного громадянина США і одного громадянина Канади.

Нагадаємо, проросійська соціал-демократична партія "Злагода" (Saskaņa) перемогла на парламентських виборах у Латвії, отримавши майже 20% голосів.