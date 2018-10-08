У США презентували літак-таксі вертикального зльоту

Американська компанія Transcend Air планує до 2024 року запустити "повітряне таксі" - пасажирський літак вертикального зльоту.

Про це повідомляє CNN.

У компанії розповіли, що на створенням прототипу такого літака витратили шість років. "Повітряне таксі" може перевозити до шести пасажирів, використовуючи для зльоту і посадки не тільки аеропорти, але і вже наявні вертолітні майданчики.

Компанія стверджує, що використання таких літаків дозволить долетіти з Нью-Йорка до Бостона всього за 36 хвилин, заплативши за це 280 доларів. На даний момент запуск проекту погоджують з владою.

Такі літаки дозволять істотно скоротити навантаження на аеропорти і час очікування пасажирів, тому що їм не треба буде стояти в черзі на злітну смугу, яка часто перевантажена.