У Страсбурзі стартує осіння сесія ПАРЄ

У Страсбурзі 8-12 жовтня проходитиме осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Одним із головних питань порядку денного засідання буде обговорення регламенту ухвалення рішень Асамблеї щодо повноважень національних делегацій та право на голосування, повідомляє прес-служба ПАРЄ на офіційному cайті.

За порядком денним сесії, у понеділок, 8 жовтня, буде оголошено переможця премії ПАРЄ з прав людини ім. Вацлава Гавела.

Депутати також проведуть дебати щодо закордонного фінансування ісламу в Європі та радикалізації серед мігрантів та діаспор.

Асамблея обговорить проблему доступу моніторингових місій Ради Європи і ООН на території тимчасово окупованих територій («сірих зон»).

У рамках дебатів із загальних питань планується обговорити тему «Рада Європи – організація у стані кризи».

У порядку денному сесії також буде обговорена доповідь про катастрофу літака Ту-154, що перевозив польську урядову делегацію, під Смоленськом у 2010 році, а також питання ядерної безпеки в Європі.

Щодо найбільш резонансного питання – перегляду повноважень та права на голосування національних делегацій – воно заплановано для обговорення на вівторок, 9 жовтня. Доповідачем з цієї проблеми виступає бельгійська депутат Петра Де Саттер.

Доповідь з цього питання включає «пропозиції стосовно відкликання або перегляду повноважень та/або прав щодо представництва та участі національних делегацій, а також щодо прав голосу членів і процедури голосування національних делегацій.

Як відомо, зазначене питання порушено у ПАРЄ у зв'язку з обмеженням прав російської делегації, що триває з 2014 року після початку агресії Росії проти України. Відтоді РФ припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи.

Нині у Раді Європи та у ПАРЄ діє проросійське лобі, включаючи деяких представників керівництва організацій, яке намагається відновити повноваження російської делегації.

Коментуючи зазначене питання, віце-президент ПАРЄ, голова постійної делегації Верховної Ради України народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що «Рада Європи, нарешті, повинна зробити вибір, що важливіше: цінності чи гроші».

Окрім цього у кулуарах сесії пройде низка подій. Зокрема, у ПАРЄ обговорять, як Росія погрожує журналістам. Організатором обговорення є народний депутат Ар’єв.

Також під головування народного депутата Олени Сотник парламентарії, правозахисники та громадські активісти обговорять проблему обмеження діяльності громадянського суспільства та переслідування захисників прав людини.

Як відомо, у вересні Україна сплатила до бюджету Ради Європи 400 тис. доларів.