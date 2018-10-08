У в'язниці Вінниці кілька днів катували засудженого, - ГПУ

Співробітники "Вінницької установи виконання покарань № 1" кілька діб тримали в’язня у нелюдських умовах та порушували права засуджених до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє 8 жовтня прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що порушення виявила позапланова перевірка, зокрема, одного з в’язнів тримали у непристосованому для життя приміщенні.

"Вказану особу з явними ознаками розладу здоров’я тримали у непристосованому для цих цілей камерному приміщенні в жахливих антисанітарних умовах, без світла, водопостачання, каналізації, постільної білизни, засобів особистої гігієни, належного медичного забезпечення тощо", - повідомили у відомстві.

Також правоохоронці виявили, що співробітники установи намагалися підробити медичні документи в’язня.

Крім того перевірка встановила систематичні порушення прав в’язнів, засуджених до довічного позбавлення волі.

"У житлових камерних приміщеннях виявлено молотки, пилки, колючо-ріжучі предмети, хімічні речовини, верстати, інші речі й обладнання, заборонене для вільного обігу серед в’язнів вказаної категорії", - йдеться в повідомленні.

Наразі в’язню, який піддавався катуванню, надали необхідну медичну допомогу і забезпечили належні умови тримання та нагляд лікарів.

За цими фактами правоохоронці зареєстрували кримінальні провадження за ст.ст. 127 (катування), 366 (службове підроблення) КК України.