У Запоріжжі відкрили пам’ятну дошку "кіборгу" Олександру Пивоварову

Пам’ятну табличку встановили на вулиці Леоніда Жаботинського на фасаді будинку № 39, де свого часу жив військовий.

«Олександр був бійцем 79-тої окремої аеромобільної бригади. Він загинув 28 вересня 2014 року. Я би сказав, він був добровольцем із добровольців. Так сталося, що він із побратимами згорів у БТР після прямого потрапляння снаряда з російського танка.

Хоч той танк потім cпалили – від цього не легше. Хочу наголосити, що до початку війни він працював у Москві, але коли усе почалось — повернувся і одним із перших пішов захищати країну. – розповідає «Дню» голова запорізької ради ветеранів АТО В’ячеслав Зайцев. – Ми були з ним у сусідніх ротах і жили в одній бригаді в Миколаєві. Він завжди розпитував у мене про Хортицю, і я пообіцяв, що після сорока п’яти днів, як ми відіб’ємо Крим, проведу йому екскурсію. Але так сталося, що ми спочатку були під Кримом, потім південний котел, де за ним закріпився позивний «кіборг», а потім аеропорт, де він загинув...»

Олександр загинув, захищаючи Донецький аеропорт, у віці 26 років. За це був посмертно нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня. Похований на Кушугумському кладовищі.

Пам’ять Олександра Пивоварова вшанували також навесні 2017 року, перейменувавши вулицю Суворова на його честь.

Євгеній ТEРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото автора