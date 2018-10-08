"Укрзалізниця" буде здавати вагони в оренду через ProZorro

З листопада "Укрзалізниця" починає здавати в оренду власні вагони через ProZorro.Продажі.

Про це повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у лютому в рамках дерегуляції було направлено гроші на відновлення рухомого складу.

"Сьогодні - другий реальний і історичний етап – підписуємо договір з ProZorro.Продажі", - написав Кравцов.

"Таким чином ми забезпечуємо транспарентний і реально діючий механізм отримання Укрзалізницею ринкової вартості за використання вагонів нашими клієнтами. Чітка позиція в ціні ліквідує можливість для корупційних маніпуляцій", - зазначив керівник "Укрзалізниці".

"Ми розраховуємо, що приблизно рік буде тривати пілотний проект. На аукціони буде виставлятись 5% власного порожнього парку вагонів", - розповів Кравцов.

"Рік назад Українська залізниця продавала свої послуги з вантажних перевезень у 5-7 разів дешевше. Компанія недоотримувала мільйони, різниця між фіксованою ціною та ринковою вартістю йшла у руки посередників та провокувала корупцію в самій залізниці", - розповів він про недоліки колишньої моделі роботи.