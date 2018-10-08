В Ізраїлі почався суд над дружиною прем‘єра за звинуваченнями у корупції

Суд в Ізраїлі почав розгляд справи дружини прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу - Сари - за обвинуваченнями в шахрайстві і зловживанні громадською довірою.

Про це пише газета The Times of Israel.

Розгляд справи відбувся в магістратському суді Єрусалима. Газета зазначає, що йдеться про попереднє судове засідання. Воно тривало 45 хвилин.

На засіданні адвокат Сари Нетаньягу Йоссі Коен попросив відкласти повноцінний судовий процес у зв'язку з плутаниною в документах, які захист отримав від обвинувачення.

В результаті суд призначив проведення ще одного попереднього засідання на 13 листопада. Воно відбудеться за зачиненими дверима.

Ізраїльська прокуратура пред'явила обвинувачення в систематичному шахрайстві і зловживанні громадською довірою дружині прем'єр-міністра Ізраїля в кінці червня.

Сторона обвинувачення вважає, що Сара Нетаньягу неправомірно витрачала бюджетні гроші. Зокрема, вона витратила суму приблизно в $ 100 тис. на замовлення їжі в резиденцію прем'єр-міністра країни з люксових ресторанів. Відзначається, що мова йде про порушення, допущені за період з вересня 2010 року до березня 2013 року.

За версією слідства, подібними діями дружина прем'єра порушувала правила, які передбачають заборону на замовлення готової їжі з ресторанів безпосередньо в резиденцію в тому випадку, якщо в ній вже і так працюють кухарі. Тим часом, в період з 2010 до 2013 року в резиденції працював персонал, спеціально найнятий для приготування їжі для прем'єра і його дружини, а також їх гостей.

Сама дружина прем'єр-міністра раніше відкинула всі обвинувачення на свою адресу.