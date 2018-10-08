В Україні стартують 12-денні багатонаціональні авіаційні навчання "Чисте небо 2018"

У понеділок, 8 жовтня, в Україні почалися військово-повітряні навчання "Чисте небо 2018", у яких також беруть участь військові країн-членів НАТО - Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США.

Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

"Протягом останнього тижня з метою проведення багатонаціонального навчання "Чисте небо 2018" на аеродром Староконстянтинів, що на Хмельниччині було передислоковано особовий склад та літаки Повітряних сил Збройних Сил України.

За останні дні мешканці міста побачили в небі не тільки звичні для них Су-24, а ще й літаки винищувальної авіації типу МіГ-29 та Су-27. Окрім того, подією став приліт літаків F-15 144-го винищувального крила Національної гвардії штату Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.

Навчання триватимуть до 19 жовтня на території Хмельницької (м. Староконстянтинів) та Вінницької (аер. Гавришівка) областей.

Як повідомляла раніше прес-служба Міністерства оборони на офіційному сайті, за задумом організаторів, міжнародне навчання «Чисте небо-2018» сприятиме безпеці в Східній Європі й дасть змогу підвищити рівень підготовки екіпажів Повітряних Сил ЗС України у виконанні тактичних завдань у коаліційному середовищі, досягнути принципово нового та якісного рівня сумісності з повітряними силами збройних сил США та інших країн — членів НАТО під час спільних повітряних операцій із забезпечення захисту повітряного суверенітету.

За словами полковника Олега Захарчука, з українського боку заплановано залучити близько 20 літаків різних типів, вертольоти й БпЛА. Також стаціонарні та мобільні радіолокаційні підрозділи й мобільні вогневі групи підрозділів ППО. США буде представлено як льотними екіпажами, так і наземними силами та засобами. Загалом із-за океану в Україну прибуде більше як 10 одиниць авіаційної техніки (літаки F-15C/D, С-130, КС-135, БпЛА МQ-9) та кількасот фахівців з-поміж наземного інженерно-технічного складу, пошуково-рятувальної команди, підрозділів охорони, аеромедичної евакуації, кіберзахисту тощо.

Нагадаємо, 2011 року, напередодні європейської першості з футболу «Євро-2012», яку спільно приймали Україна та Польща, у небі обох країн уже відбулося подібне навчання. Щоправда, тоді воно було меншою мірою представницьким і значно скромнішим за завданнями. У ньому брали участь, окрім українських та польських пілотів тактичної авіації, американські авіатори, за плечима яких не тільки величезний досвід «авіаційного прикриття» великих міжнародних подій, а й реального бойового застосування авіації. Відпрацьовані під час «Безпечного неба-2011» елементи дали змогу повною мірою убезпечити європейське футбольне свято від потенційних загроз із повітря, а ще дали нашим льотчикам чималий досвід співпраці зі своїми західними колегами. Відтоді минуло сім років, але загроз миру та безпеці не поменшало ані в Європі, ані у світі.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що для участі у навчаннях “Чисте небо 2018” в Україну прибула авіація ВПС США.