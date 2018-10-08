Вчені розробили штани зі штучними м’язами для людей з інвалідністю

Учені з Брістолького університету створили штани, які допомагають рухатися літнім людям і тим, хто має проблеми з моторикою.

М'які роботизовані штани мають штучні м'язи навколо талії та штанин, якими можна керувати за допомогою кнопки, повідомляє BBC-Україна.

На відміну від твердих біонічних скелетів, штани роблять з м'яких матеріалів, тому їх зручніше носити.

“Наші “правильні штани” легко зняти за допомогою вбудованих приводів. Це штучні м’язи навколо талії і штанин. Коли ви натискаєте кнопку, штани змінюють свою форму. Вони змінюють розмір і стають більшими. І їх набагато легше зняти”, – розповідає професор університету Брістоля Джонатан Россітер.

На дорозробку штучних м'язів уже виділили грант у $2,56 млн.