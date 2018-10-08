Відсьогодні радари у пілотному режимі фіксують перевищення швидкості, з 15 жовтня порушників будуть штрафувати

Відсьогодні порушення водіїв на дорогах фіксуватимуть у пілотному режимі на радари TruCAM. Під час пілотного періоду їх застосування водіїв не штрафуватимуть. Про це розповів журналістам перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Укрінформ.

"Наше завдання - заохотити і спонукати водіїв знизити швидкість особливо в тих місцях, де є підвищений рівень ДТП з постраждалими і загиблими. Під час пілотного періоду штрафування не буде, ми будемо зупиняти транспортний засіб, попереджати водія, бо це життя перш за все водія і пасажирів", - зазначив він.

Білошицький наголосив, що до 15 жовтня нові радари для контролю швидкості працюватимуть у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафуватимуть, однак з 15 жовтня порушників у звичайному режимі притягуватимуть до відповідальності.

"Такий пристрій буде використовуватись поруч зі службовим транспортом, який буде стояти з увімкненими проблисковими маячками. Ці місця, де будуть знаходитись дані пристрої, вже розміщені на нашому сайті і будуть оновлюватись", - наголосив представник Департаменту патрульної поліції.

Він також зауважив, що мова йде про 25 радарів, які мають належну сертифікацію, однак кількість таких приладів на українських дорогах збільшуватиметься.

"З приладом має бути свідоцтво про проходження повірки, що прилад є повіреним і технічно справним. Все інше може бути надано водієві, якщо необхідно і виникають якісь сумніви", - зазначив Білошицький.

Він зауважив, що згаданий прилад містить спеціальну систему шифрування даних, і "інспектор не має доступу, і не може видалити будь-які моменти самостійно".

Раніше Патрульна поліція України у соцмережах оприлюднила перелік місць, де будуть розташовані нові радари.