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Внаслідок повені на Шрі-Ланці постраждали понад 10 тисяч людей

8 жовтня, 2018 - 14:05
Фото Reuters

Міністерство ліквідації наслідків стихійних лих Шрі-Ланки заявило в понеділок, що принаймні, чотири людини загинули та понад 10 тисяч осіб постраждали, через сильні вітри та дощі, які накрили регіон минулими вихідними.

"Повідомлення про чотирьох загиблих надійшло з Калутарі та Галле на півдні Шрі-Ланки", - повідомив прес-секретар міністерства Прадеп Кодпіліпі.

Він сказав, що сильні дощі викликали повені в Бадуллі, Калутарі, Галле та Кегалі, на півдні, і тисячі сімей були евакуйовані до більш безпечних притулків.

Джерело: УНН

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