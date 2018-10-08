У лідера є завдання важливіші, ніж обирати ту чи іншу сторону. Він повинен об'єднати сторони в одне ціле.
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Вибори президента Бразилії: буде другий тур

8 жовтня, 2018 - 09:08
Фото Reuters

На виборах президента Бразилії за кандидата від Соціал-ліберальної партії, колишнього військового Жаїра Болсонару проголосували 46,46% виборців.

Такими є результати підрахунку Вищим виборчим трибуналом 98% голосів, повідомляє Globo.

На другому місці - кандидат від лівої Партії трудящих, колишній мер Сан-Паулу Фернанду Аддад, який отримав 28,69% голосів.

Саме ці два кандидати вийшли у другий тур, який відбудеться 28 жовтня.

Як повідомлялося, у Бразилії 7 жовтня пройшли загальні вибори, в ході яких обирали президента, віце-президента, депутатів парламенту, губернаторів всіх 26 штатів, а також депутатів регіональних законодавчих органів.

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