ЄБРР затвердив для України нову стратегію

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) визначив операційні та стратегічні пріоритети в Україні на найближчі п'ять років.

Про це йдеться у повідомленні банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЄБРР буде приділяти особливу увагу проектам, в яких інвестиції будуть поєднуватися з просуванням реформ в таких сферах, як приватизація, енергетична безпека та ефективність, фінансовий сектор, торгівля і інфраструктура", - йдеться в повідомленні банку в понеділок у зв'язку з затвердженням їм нової стратегії для України.

Як наголошується в релізі, ЄБРР буде сприяти у стимулюванні участі приватного сектора в усіх галузях і подальшої комерціалізації компаній державного сектора. Банк також продовжить підтримку впровадження сучасних підходів до закупівель в державному секторі і ефективного управління.

Згідно з повідомленням, в сфері енергетики ЄБРР буде виділяти більше ресурсів на створення стійкої структури енергетичного ринку і збільшення енергетичних зв'язків. Банк також буде допомагати в підвищенні ресурсоефективності та збільшенні використання енергії з відновлюваних джерел.

У сфері фінансів, як зазначається в релізі, ЄБРР сприятиме розвитку стабільного та ефективного банківського сектора, розширення розмаїття небанківських фінансових каналів і їх використання.

Серед інших напрямків роботи в рамках нової стратегії - сприяння торгівлі та інвестиціям, розширення інфраструктурних зв'язків і підтримки наближення до стандартів ЄС: банк буде інвестувати в поліпшення пов'язаності через розвиток інфраструктури, допомагати в збільшенні торгових і інвестиційних потоків.

В останній раз банк стверджував стратегію для України в 2011 році, а з 2014 року в країні діяли пакети кризового реагування з урахуванням волатильності її політичної та макроекономічної середовища, які і покликана замінити нова програма.