ЄС закликав надати належне лікування Сенцову і звільнити його

Прес-секретар Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціянчич закликала надати належне лікування політв'язню режисеру Олегу Сенцову і звільнити його. Про це повідомляє прес-служба ЄС.

"Відмовляючи Сенцову в наданні належної стаціонарного медичного лікування, органи влади РФ порушують його основні права, а також свої власні зобов'язання поважати права людини у відповідності з міжнародним правом, а саме - тимчасового рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Олег Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість і самовідданість протягом 145 днів голодування. Його стан здоров'я зараз погіршився до критичного.

Як повідомлялося, Олег Сенцов припинив голодування. Російська сторона офіційно повідомила про заяву Сенцова, однак причин не назвала. За словами адвоката Сенцова, рішення про припинення голодування прийнято після того, як російські лікарі і тюремники висунули ультиматум Сенцову, запропонувавши або добровільно припинити голодування, або погодитися на примусове годування.

Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Основною вимогою було відпустити на волю українців, які стали політв'язнями Кремля.