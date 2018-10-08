З України планують запустити прямі авіарейси до 4 міст Туреччини

Наступного року планується запуск нових рейсів прямого сполучення між Україною та Туреччиною, зокрема до чотирьох турецьких міст: Ізміра, Бурси, Даламана, Бодрума. Про це під час спілкування з українськими журналістами розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.

«У 2016 році Туреччину відвідали 1 млн 50 тисяч туристів з України, у 2017 – 1 млн 250 тисяч, в цьому році очікуємо ще на 20-30% більше, але ще немає статистики остаточної. Те саме з громадянами Туреччини – зараз близько 250 тисяч турків відвідують Україну щороку, і також спостерігається щорічне стале зростання цієї кількості. Щотижня здійснюється між нашими країнами понад 180 рейсів. Плануємо з наступного року запускати прямі рейси до Ізміра, Бурси, Даламана, Бодрума», - зазначив Сибіга.

Український дипломат разом із колегами з Китаю, Індії та інших країн відвідав схід країни в рамках програми туристичного просування регіону.

«Якщо хтось хоче подорожувати в часі, то це на схід Туреччини. Це та точка, де минуле зустрічається із сьогоденням. Це «нульова» точка відліку історії – тут зароджувалися релігії, цивілізації, тут відбувся перехід від мисливської до агроцивілізації», - розповів дипломат.

Наразі схід Туреччини не настільки популярний серед туристів, передусім іноземних, як, наприклад, південь, і одна з причин – наближеність регіону до турецько-сирійського кордону.

«Існують стереотипи про небезпеку цього регіону. Приїхав сюди як посол, приїхав із сім’єю, чим декларую, що тут безпечно, і це місце дуже варте уваги українських туристів», - наголосив Сибіга.

Як відомо, цього року Туреччину за перші вісім місяців відвідали 27 023 134 туристи з-за кордону, що перевищує аналогічний показник минулого року на 22,92%. Україна торік посіла 7-ме місце у топ-10 серед країн за кількістю туристів до Туреччини з показником більш ніж 1,1 млн осіб за 9 місяців 2017 року. Цього року цей рейтинг ще не оприлюднювали.