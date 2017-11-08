Час ведення передач державною мовою в теле- і радіоефірах зріс на 5%

В Україні розпочинається наступний етап впровадження законопроекту про квоти україномовних пісень і передач на радіо. Згідно з перехідними положеннями закону №1421-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій" з 8 листопада радіостанції зобов’язані транслювати у часових проміжках з 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 щонайменше 30% пісень українською мовою (раніше було 25%).

Окрім того, ведення передач державною мовою тепер має становити щонайменше 55% (замість попередніх 50%).